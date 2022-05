Hundeboom während Corona - Tierschützer befürchten Tierheim-Ansturm

per Mail teilen

Während der Corona-Krise haben sich viele Menschen einen Hund angeschafft. Einige dieser Hunde wurden schon wieder abgegeben. Über den Sommer befürchten Tierschützer, dass das noch zunimmt.

Die Corona-Pandemie hat einen wahren Haustier-Boom ausgelöst. Vor allem Hunde waren gefragt, aber auch Katzen oder Kleintiere. Die Menschen sind und waren mehr zuhause und hatten generell mehr Zeit. Viele Hunde wurden aus dem Ausland vermittelt.

Hunde aus dem Ausland können traumatisiert sein

Pinky ist einer dieser Hunde. Sie ist eine zweieinhalb Jahre alte Mischlingshündin aus Italien und kam direkt von dort zu einer Familie nach Deutschland. Dort kamen die neuen Besitzer aber nicht mit dem Hund zurecht. Nach zwei weiteren Besitzerwechseln lebt Pinky jetzt auf einem Tierschutzhof in Karlsruhe.

Dessen Besitzer Stephan Winterhoff kritisiert, dass viele Hunde aus dem Tierschutz direkt aus dem Ausland nach Deutschland vermittelt werden, ohne dass eine Pflegestelle dazwischen geschaltet ist. So können die neuen Besitzer ihre künftigen Haustiere nicht kennenlernen und das ende oft so wie bei Pinky.

"Es ist nicht ratsam ein solches Tier mit einer solchen Vergangenheit direkt irgendwohin zu vermitteln."

Wohin mit den Corona-Hunden nach Corona?

Auch der Sommer mit der Möglichkeit wieder zu reisen und mehr zu unternehmen, weckt Befürchtungen bei den Tierschützern. Noch wurden in den Tierheimen nicht außergewöhnlich viele Hunde zurückgegeben, aber die Sommerferien haben auch noch nicht begonnen.

Allerdings gab es selten so viele Hundepensions-Anfragen wie in diesen Tagen, das bestätigt der Karlsruher Tierschutzhof, aber auch das Tierheim in Bruchsal.

Hohe Nachfrage nach Hunden befördert illegaler Welpenhandel

Ein weiteres großes Problem ist der illegale Handel mit Welpen. Diese werden oft viel zu früh von der Mutter getrennt und mit nur wenigen Wochen hunderte von Kilometern quer durch Europa gefahren. Oft sind sie krank und haben keine Impfungen, erzählt der Forster Tierarzt Markus Vogelbacher. Auch Stephan Winterhoff vom Tierschutzhof Karlsruhe ist das aufgefallen.

"Diesen Run aufs Tier haben die illegalen Hundehändler auch mitbekommen."

Die Tiere werden in Deutschland dann auf abgelegenen Parkplätzen aus dem Kofferraum heraus verkauft. Das hat Winterhoff bereits beobachtet und schon oft die Polizei gerufen. Gefasst wurde hier allerdings noch niemand.