Ein Hund hat nach einem technischen Defekt an einer Heizung die Bewohner eines Wohnhauses in Bruchsal vor Schlimmeren bewahrt. Das Tier hatte in der Nacht zum Dienstag laut gebellt, als sich Rauch im Treppenhaus ausbreitete. Die wach gewordenen Bewohner alarmierten die Feuerwehr, die das Gebäude evakuierte. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Abgasrohr zwischen Kamin und Heizung gelöst. Nach gründlicher Lüftung konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen.