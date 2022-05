Entlaufene Hündin sorgt für Verkehrschaos

Ein entlaufender Hund hat am Mittwoch in Karlsruhe für ein Verkehrschaos gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde beim Einfangversuch eine Polizistin schwer verletzt. Gegen 13 Uhr hatten mehrere Autofahrer der Polizei einen freilaufenden Hund am Karlsruher Barbarossaplatz gemeldet. Kurze Zeit später wurde die Hündin auf der nahegelegenen Südtangente gesichtet. Mit insgesamt sechs Polizeistreifen versuchten die Beamten das Tier einzufangen. Dabei kam der Verkehr auf der B10 komplett zum Erliegen. Es bildete sich ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge. Nach etwa einer halben Stunde gelang es der Polizei, das verängstigte Tier einzufangen. Dabei biss die Hündin einer Hundeführerin in beide Unterarme. Die Polizeibeamtin musste sich in ärztliche Behandlung begeben.