Schäferhund besetzt Streifenwagen

Eine ganz besondere Hundehütte hat sich ein streunender Schäferhund in Karlsruhe ausgesucht. Wie die Polizei mitteilt, besetzte das ausgebüxte Tier kurzerhand einen Streifenwagen. Der Schäferhund mit dem Namen "Wolfi" war vergangenen Donnerstag in Karlsruhe-Mühlburg seiner neuen Besitzerin entlaufen. Diese alarmierte die Polizei, die den Streuner auch schnell entdeckte. Die Beamten rechneten allerdings nicht damit, dass sich "Wolfi" vor ihren Einfangversuchen in den Streifenwagen flüchtete. Alle Bemühungen ihn dort herauszulocken, quittierte der Schäferhund mit einem kompromisslosen Knurren. Erst ein erfahrener Beamte der Diensthundestaffel konnte ihn davon überzeugen, dass sein Zuhause nicht in der grünen Minna, sondern bei seinem Frauchen ist.