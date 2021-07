per Mail teilen

Es ist ein rundes Jubiläum für Charly Wehrle: Der Hüttenwirt aus Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) bewirtet seit 40 Jahren Alpenvereinshütten. Der Tod seines Vaters brachte ihn dazu.

Morgens 6:30 Uhr in der Frederick-Simms-Hütte im österreichischen Lechtal. Auf rund 2.000 Metern erklingen Töne auf der Zither. Hüttenwirt Charly Wehrle sitzt im Lichtschein seiner Taschenlampe mit Hackbrett im Flur. Mit Freude schöner Götterfunken weckt er seine Hüttengäste.

"Viele denken, was ist denn jetzt los? Ist das mein Handy?", sagt Charly - auf rund 2.000 Metern duzen sich alle. Gerade in der Corona-Zeit will er damit Trost spenden und auch ihn ermutige das Lied jeden morgen aus Neue.

Hüttenwirt und Lebensretter

Charly feiert in diesem Jahr Jubiläum. 40 Bergsommer hat er mittlerweile als Hüttenwirt verbracht. "Ein Job, der Improvisationsvermögen braucht und mehr als 30 Berufe umfasst", sagt Charly. Mechaniker, Koch, Psychologe, Pfarrer und Musiker müsse man sein. Und auch Lebensretter - auch das gehöre zu seinen Aufgaben.

1999 rettete der heute der 71-Jährige einen begrabenen Soldaten aus einer eingestürzten Eiskapelle. "Ich habe dort nur noch ein Winseln gehört", sagt Charly. Mit einer Kreuzaxt bahnte er sich den Weg durch die Eismassen zu dem Verschütteten. "Der war blau angelaufen. Stand dann auf wie Lazarus von den Toten und wurde ins Krankenhaus gebracht." In anderen Fällen hat Charly aber auch Menschen am Berg sterben sehen. "Das sind alles Erlebnisse, die man erstmal verarbeiten muss."

Arbeiten im Sommer, Ausgleich im Winter

Charly hat ein Fleischerlehre gemacht. War schon damals ein Abenteurer und viel unterwegs in den Bergen: im Iran und im Himalaja. Als sein Vater starb, hatte er sich vorgenommen: "Du suchst dir einen Job, bei dem du die Hälfte arbeitest und die andere für dich selbst nutzt". Dieser Wunsch sei dann 1978 in Erfüllung gegangen, als Charly die Möglichkeit hatte, die Reintalangerhütte an der Zugspitze zu bewirten.

Seit 2011 ist er Hüttenwirt der Frederick-Simms-Hütte. Sie gehört zur Stuttgarter Alpenvereinssektion und ist nur im Sommer geöffnet. Mit drei Mitarbeitern bewirtet er die Hütte, in der während der Corona-Pandemie nur 35 Schlafplätze zur Verfügung stehen. Den Winter verbringt er zu Hause in Leutkirch auf seinem Bauernhof.

"Der perfekte Bergsommer besteht für mich aus einem eingespieltem Team, netten Gäste und das es keinen Unfall gibt."

Sich auf die Bedürfnisse der Gäste einstellen

Als Hüttenwirt braucht Charly viel Menschenkenntnis. "Ein Kletterer hat andere Bedürfnisse als Familien mit Kindern - die wollen auch mal Murmeltiere und Steinböcke sehen. Da muss man sich drauf einstellen", sagt Charly. Die Leute würden es schätzen, wenn er ihnen Tipps zur Umgebung gibt. "Als Hüttenwirt musst du vertrauenswürdig sein." Um mitreden zu können, was unten im Tal stattfindet, liest er einmal täglich die Nachrichten im Internet, das nur er als Hüttenwirt zur Verfügung hat. Handyempfang gibt es keinen.

Das Leben auf der Frederick-Simms-Hütte ist einfach und Charly ist bekannt für seinen Spartanismus. Er setzt auf einfache Gerichte, statt großer Auswahl beim Essen. Und auch Buchungen sollen persönlicher sein: "Ich halte nichts von anonymen Buchungen über Online-Plattformen, um die Hütten besser auszulasten und Hütten zu kommerzialisieren." Die Einfachheit sei nachhaltiger.

Nahe der Frederick-Simms-Hütte können Bergsteiger Steinböcke vor die Linse bekommen. SWR

Gäste sollen die Sorgen im Tal vergessen

Seinen Hüttenbesuchern rät er vorab, sich über die geplante Tour zur informieren und ihr mit Respekt zu begegnen. Das umfasse auch das einholen von Wetterinformationen, sagt Charly. Was ihn störe, dass viele heutzutage zum Beispiel wegen schlechtem Wetter spontan absagen würden. "Die Leute haben heute viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung und suchen sich spontan Alternativen."

In drei Jahren - wenn er 75 Jahre alt wird - will er sein Hüttenwirtdasein aufgeben. Für dieses Jahr wünscht er sich, dass die schwierige zweite Corona-Saison gut verläuft. "Ich gebe alles, damit die Leute die Sorgen unten im Tal vergessen können."