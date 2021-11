Hubsteiger stürzt um - zwei Männer schwer verletzt

per Mail teilen

Zwei Männer sind bei einem Arbeitsunfall in Philippsburg mit einem Hubsteiger umgestürzt. Beide wurden schwer verletzt. Die Männer arbeiteten in etwa 30 Metern Höhe an einem Hochspannungsmast. Plötzlich sank eine der ausgefahrenen Stützen des Hubsteigers im sumpfigen Boden ein. Durch das Gewicht des Hubsteigers stellte sich der Lastwagen auf dem der Hubsteiger befestigt war nahezu senkrecht auf und die Hebebühne schlug auf dem Boden auf. Warum die Stützen einsanken muss noch untersucht werden. Die Männer arbeiten für ein Subunternehmen von Transnet BW, einer EnBW-Tochter.