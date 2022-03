Sascha-Felipe Hottinger hat die Bürgermeisterwahl in Eisingen (Enzkreis) gewonnen. Der 36-Jährige bekam im zweiten Wahlgang am Sonntag 57,9 Prozent der Stimmen. Bereits den ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte der Kriminalhauptkommissar deutlich gewonnen. Hottinger ist CDU-Mitglied und tritt in der 4.700-Einwohner Gemeinde die Nachfolge von Thomas Karst an, der nicht mehr antrat.