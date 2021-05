Sieben Monate waren die Hotels für Touristen geschlossen. Nun darf wieder geöffnet werden. Was das für das Personal bedeutet, erzählt ein Hotelier aus dem Nordschwarzwald.

Mehr als ein halbes Jahr stand der Betrieb in vielen Hotels quasi still, erlaubt waren lediglich Geschäftsreisende. Seit Donnerstag darf in Baden-Baden wieder vieles öffnen, seit Samstag in Karlsruhe und ab Sonntag im Kreis Calw - auch das Hotel Krone Lamm in Bad Teinach-Zavelstein.

Aufbruchstimmung im Wellness-Hotel

Am Sonntag, am ersten Öffnungstag, reisen bereits 60 Gäste an, rund um Fronleichnam seien sie praktisch ausgebucht. Seniorchef Rolf Berlin sagt, er freue sich unwahrscheinlich auf Sonntagabend, wenn die Gäste kommen und er sie begrüßen dürfe. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motiviert und freuen sich darüber, dass es endlich wieder losgeht.

"Man ist voller Euphorie und Vorfreude, dass man seiner Leidenschaft nachkommen darf. Ich arbeite für mein Leben gern und bin für die Gäste da."

Bevor sich die Türen wirklich öffnen, muss allerdings noch einiges vorbereitet werden. Die Pflastersteine vor dem Haus werden gesäubert, die Minibars aufgefüllt, der Wellnessbereich desinfiziert, die Bademäntel verteilt und das Essen bestellt. Wobei letzteres noch zu Problemen führen könnte. Vor allem beim Kaffee und bei Lebensmitteln wie Joghurt, Milch, Quark, Sahne gäbe es jetzt Lieferengpässe, weil plötzlich alle wieder was wollen, sagt der Seniorchef.

Dennoch ist Rolf Berlin zuversichtlich, dass alles klappt, auch im Hinblick auf den Sommer und auf eine Zeit nach der Pandemie.