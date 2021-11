Marcel Lang aus Durmersheim ist 34 Jahre alt und arbeitet in einem technischen Beruf. Er ist verheiratet und hat ein schönes Haus mit Garten. So weit so gut - an Halloween allerdings ist bei ihm zu Hause in der Wilhelmstraße 5 alles anders. Wochenlang arbeitet er daran, sein Haus in ein für alle begehbares Halloween-Grusel-Paradies zu verwandeln. Das macht er bereits seit 2021. Hunderte von Menschen strömen dann an Halloween nur für ein paar Stunden zu ihm, um sich richtig zu gruseln.