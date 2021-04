In Zeiten von Corona bleibt vielen zum Arbeiten nur noch das Homeoffice. Das stellt vor allem Familien vor große Herausforderungen. Eine Familie aus Karlsruhe gibt uns einen Einblick in ihren Homeoffice-Alltag.

Informatiker Nils aus Karlsruhe genießt mit dem Homeoffice die Chance, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen: "Du kannst mittags eben dann auch mal was mit den Kindern machen, kannst bei schönem Wetter auch mal raus mit ihnen in den Garten". Das sei früher vor der Corona-Pandemie, als er noch im Büro arbeitete, nicht möglich gewesen, erklärt der 40-Jährige.

Wechselunterricht für die Tochter mit technischen Problemen

Nebenbei muss aber auch der Schulunterricht für die achtjährige Tochter Sofia gestemmt werden. Sie hat Wechselunterricht. Heute soll sie zuhause vor dem Laptop am Unterricht teilnehmen, aber irgendwie scheint das nicht zu klappen. "Leider ist der Server gerade überlastet", liest der Vater aus der E-Mail der Lehrerin seiner Tochter. Unterricht fällt erstmal aus. Dann wird eben erst gefrühstückt.

Das Wohnzimmer als Arbeitsplatz

Für das ausgiebige Frühstück bleibt für die ganze Familie immer wieder mal mehr Zeit. Eben, weil alle zu Hause sind. Mit am Tisch sitzen jetzt auch der fünfjährige Mael und Nils Frau Giannina. Die 38-Jährige arbeitet ebenfalls im Homeoffice, in Teilzeit bei einer Internetagentur. Ihr Arbeitsplatz ist das Wohnzimmer und das ist wirklich herausfordernd, denn das wird auch dauerhaft von den Kindern in Beschlag genommen. Ruhe für die Arbeit zu finden, konzentriert zu arbeiten, ist für Giannina in diesen Momenten schwierig - immer wieder wird sie von den Kindern unterbrochen.

"Irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann bin ich zu müde oder es wird dann zu laut." Giannina, Mutter im Homeoffice

Die 38-Jährige versucht, sich strikt an die Arbeitszeiten zu halten. Nach acht Stunden klappe sie aber konsequent den Laptop zu, das forderten die Kinder auch ein, meint die zweifache Mutter.

Gefühl für Feierabend fehlt

Anders als das Arbeitszimmer von Nils. Aber dort gibt es eigentlich immer viel zu viel zu tun - eine Herausforderung. Da sind die Grenzen zwischen Arbeit und Zuhause auch nicht immer so ganz klar.

Ein Vorteil des Home-Office: die Familie kann wieder häufiger zusammenkommen SWR

"Man schafft den Absprung manchmal nicht. Die Gefahr, sich selbst auszubeuten, ist groß. Da muss man schauen, wie man den Mittelweg findet." Nils, Familienvater aus Karlsruhe

Die Kinder können sich zuhause gut beschäftigen, ihnen wird nur selten langweilig. Draußen wird im Garten gespielt und Sofia hat Tanzen für sich entdeckt. Und dennoch gibt es Dinge, die die Drittklässlerin vermisst: "Es ist zwar sehr schön, aber ich würde auch gerne wieder in die Schule gehen, um meine Freunde sehen zu können."

Kontakt zu Mitschülern und Kollegen fehlt

Zuhause zu arbeiten bedeutet für die vierköpfige Familie zwar Freiheiten, dadurch fehlt aber auch der Kontakt zu den Mitschülern und Kollegen. Und sie muss sich immer wieder auf Planänderungen im Homeoffice-Alltag einstellen.