Holzwurmbekämpfung in Rastatter Kapelle mit Mikrowellen

Die Einsiedeln-Kapelle im Rastatter Residenzschloss ist vom Holzwurm befallen. Die Schädlinge haben sich im Gestühl aus dem 18. Jahrhundert breit gemacht und sollen mit Mikrowellen bekämpft werden.

Die Einsiedeln-Kapelle in Rastatt kennt kaum jemand, obwohl die Rastatter täglich an ihr vorbeifahren. Sie steht direkt an der Ortsdurchgangsstraße in direkter Nachbarschaft zur Badner Halle. Die Kapelle zählt zum Rastatter Schloss und entstand unter Markgräfin Sibylla Augusta zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Die kleine Kapelle hat schon viel überstanden, aber jetzt hat sie ein ernsthaftes Problem: Der Holzwurm hat sich im rund 300 Jahre alten Gestühl der Kapelle breit gemacht.

Hier ist der Wurm drin SWR

Mikrowellen heizen das Holz auf 70-80 Grad auf

Zur Bekämpfung des Insekts haben die Staatlichen Schlösser und Gärten eine Fachfirma aus Thüringen engagiert. Die Bekämpfung sei vom Grundprinzip vergleichbar mit einer normalen Mikrowelle für den Hausgebrauch. Eine elektromagnetische Welle wird in das befallen Holz hineingeleitet. Durch die Schwingung wird Hitze erzeugt und die befallenen Bänke werden auf 70 bis 80 Grad erhitzt. In nur wenigen Minuten können die Käfer damit abgetötet werden.

Mikrowellen gegen Holzwürmer SWR

Bekämpfung kostet rund 10.000 Euro

Statt mit Mikrowellen hätte man den Holzwürmern auch mit Gas den Garaus machen können, das aber wäre weitaus umweltschädlicher. Oder man hätte die Holzbänke in einer Wärmekammer lagern können. Dafür aber hätte man das gesamte Inventar der Kirche ausbauen müssen. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg lassen sich die Schädlingsbekämpfung mit Mikrowellen rund 10.000 Euro kosten. Der Einsatz der Spezialisten dauert etwa eine Woche.

Wie lange die Holzwürmer danach der Kirche fernbleiben werden, ist schwer zu sagen. Der feuchte Untergrund sorgt auch im Holz für eine gewisse Feuchtigkeit und das wiederum zieht neue Holzwürmer an. Man wird also immer wieder mal ein Auge auf die Kirche werfen müssen. Am Altar haben sich die Holzwürmer bisher nicht vergriffen.