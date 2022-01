Mahnungen und Informationen: Holocaust-Gedenktag zwischen Rastatt und Bad Schönborn

Städte und Kirchen in der Region haben am Holocaust-Gedenktag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz gedacht. Die evangelischen Landeskirchen wenden sich gegen jede Form der Leugnung.

Man sehe es als Vermächtnis, das Gedenken weiterzuführen, so der badische evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh in einer gemeinsamen Erklärung mit der württembergischen Landeskirche. Beide Landesbischöfe dankten den Überlebenden, die bis ins hohe Alter bereit waren und sind, als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen über die Gräuel zu berichten.

Kirchen gegen jede Form von Antisemitismus

Die Zeitzeugen hätten vor allem vielen jungen Menschen den Blick geschärft für die Macht des Bösen, so die Kirchen weiter. Gleichzeitig warnten Jochen Cornelius-Bundschuh und der württembergische Landesbischof Frank Otfried July davor, den Holocaust durch Vergleiche mit Corona-Maßnahmen zu relativieren. Man trete zudem jeder Form des Antisemitismus entgegen.

"Die Kirchen hätten ein deutliches "Nein!" rufen müssen gegen die Brutalität und Menschenfeindlichkeit des Nationalsozialismus!"

Gedenken mit Rundgang in Bad Schönborn

In Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) fand wie jedes Jahr am Holocaust-Gedenktag ein Rundgang vom jüdischen Friedhof zur Gedenkstele des in der Nazizeit ermordeten SPD-Politikers Ludwig Marum statt. Am selben Ort entzündeten Mitglieder des Aktionsbündnisses "Zeichen setzen" Kerzen und erinnerten an die Schicksale der im ehemaligen KZ Kislau im Ortsteil Mingolsheim inhaftierten Männer.

Rund 30 Menschen waren zu der Gedenkveranstaltung gekommen, darunter auch Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) und Bürgermeister Klaus Detlev Huge. Er erinnerte in einer Rede an die Opfer in Auschwitz, aber auch in Bad Schönborn. Eine Station des Rundgangs war auch an die ehemaligen Synagoge im Ortsteil Mingolsheim, die in der Nazi-Zeit in eine Scheune umgebaut wurde und auch heute nur ein Abstellraum ist.

Kislauer Häftlinge beim Unkrautjäten im Jahr 1944 Pressestelle Landesarchiv Baden-Württemberg / Generallandesarchiv Karlsruhe

Die Aktion ist Teil des bundesweiten Flashmobs "Lichter gegen Dunkelheit", mit dem Gedenkstätten auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Auch in anderen Städten wird der Opfer des Holocaust gedacht - unter anderem in Rastatt wehen die Flaggen zum Gedenken auf Halbmast.