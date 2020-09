Unbekannte haben in Forbach (Kreis Rastatt) am Montagmorgen in einem Stadtbahn-Depot mehrere Fahrkartenautomaten aufgebrochen. Fünf Bahnen und mehrere Automaten wurden beschädigt. Laut Bundespolizei waren der oder die Täter gegen vier Uhr früh in das Depot der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) eingedrungen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, ist unbekannt. In das Bahn-Depot am Rande von Forbach gibt es immer wieder Einbrüche, zuletzt im August.