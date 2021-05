Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wiernsheim (Enzkreis) ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Laut Polizei konnten sich alle Hausbewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in Wiernsheim-Pinache (Enzkreis) am frühen Sonntagmorgen gemeldet worden. Den Angaben zufolge hatten es sich die Bewohner der Erdgeschosswohnung am Samstagabend auf ihrer Terrasse gemütlich gemacht und eine mit Holz befeuerte Feuerschale auf den Holzboden gestellt.

Ursache: Glut in Feuerschale?

Als die Bewohner nach Mitternacht zu Bett gingen, sei vermutlich noch so viel Glut in der Schale gewesen, dass es zum Brand kam, so die Polizei. Die Flammen griffen auf die Fassade, das Dach und die Dachgeschosswohnung über, die komplett ausbrannte. Alle Bewohner des Hauses konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen. Dabei wurden auch zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.