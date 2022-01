Bei einem Brand in einer Praxis im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ist in Karlsruhe am Donnerstagmorgen ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Rauch über einen Installationsschacht in die darüber liegenden Wohnungen gedrückt. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Sie waren durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache ist noch unklar.