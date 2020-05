per Mail teilen

Bei einem Brand in Neuenbürg-Dennach ist am Donnerstagabend ein Wohnhaus zerstört worden. Dabei ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden.

Auslöser für den folgenschweren Brand in Neuenbürg (Enzkreis) war offenbar ein brennendes Auto in der Kellergarage des Hauses. Nachdem die Bewohnerin den Wagen abgestellt hatte, fing er aus bisher unbekannten Gründen zu brennen an, wie die Polizei mitteilte.

Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen

Das Feuer griff trotz Löschversuchen der Frau auf das Haus über. Weil darin viel Holz verbaut war, breitete sich das Feuer schnell aus - das gesamte Wohnhaus brannte aus. Die beiden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Sie verbrachten die Nacht vorsorglich im Krankenhaus, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten.

Rund 120 Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber waren in Neuenbürg im Einsatz.