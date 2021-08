Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Stutensee und Eggenstein-Leopoldshafen im nördlichen Landkreis Karlsruhe sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein 27-Jähriger war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Auto mit Anhänger zusammen. Anschließend schleuderte er gegen ein weiteres Auto. Ein viertes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Teile beschädigt. Die Straße musste voll gesperrt und von einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden liegt bei 50.000 Euro.