Beim Brand eines leerstehenden Nebengebäudes ist in Gondelsheim (Kreis Karlsruhe) am Dienstag ein Sachschaden von 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Passanten hatten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stand das Gebäude bereits in hellen Flammen. Die Brandursache ist noch unbekannt.