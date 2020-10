Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Karlsruhe-Neureut sind am frühen Montagmorgen mehrere Fahrzeuge zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro.

Die Anwohner in Karlsruhe-Neureut wurden zuvor um 4:30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Später war aus der Tiefgarage starker Rauch zu beobachten. Durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Neureut konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Während des Einsatzes sind Anwohner über Lautsprecherdurchsagen aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zu einer Evakuierung kam es jedoch nicht. Kriminalpolizei ermittelt Vier Fahrzeuge in der Tiefgarage sind durch das Feuer komplett ausgebrannt, ein weiteres Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Auch zwei Roller und ein Anhänger wurden beschädigt. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer in der Tiefgarage kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.