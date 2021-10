per Mail teilen

Durch ein Feuer in einem Restaurant in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) ist am Donnerstagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Informationen der Polizei ist der Brand im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, auch der Dachstuhl und ein Anbau sind betroffen. Anwohner von zwei Nachbargebäuden mussten vorsorglich evakuiert werden. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 100.000 Euro.