per Mail teilen

Beim Brand eines Schuppens in Oberhausen-Rheinhausen ist am Wochenende ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der 60 Feuerwehrleute wurde das angrenzende Wohnhaus kaum in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch unklar.