In der Nacht auf Dienstag ist in Karlsruhe auf einem Werkstattgelände ein Auto abgebrannt. Laut Polizei geriet das dort abgestelltes Auto aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, brannte vollständig aus und beschädigte vier weitere Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.