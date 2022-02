Hoher Anteil an Briefwählern für Oberbürgermeisterwahl

Bei der Oberbürgermeisterwahl am 13. März in Baden-Baden zeichnet sich schon jetzt ein hoher Anteil an Briefwählern ab. Aktuell liegen dem Wahlamt rund 7.000 Briefwahlanträge vor. Etwa 43.000 Wahlberechtigte gibt es in der Kurstadt. Zur Wahl stehen neben der amtierenden Oberbürgermeisterin Margret Mergen sieben weitere Kandidaten. Eine Woche vor der Wahl werden sich alle Bewerber im Kurhaus gemeinsam der Öffentlichkeit vorstellen. Die Veranstaltung wird auch im Internet zu sehen sein. Sollte am 13. März keiner der Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, wird am 27. März neu gewählt. Dann gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen.