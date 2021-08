Die Niederschläge haben unter anderem in der Region Karlsruhe und im Kreis Rastatt zu einem aktuell außergewöhnlich hohen Anstieg des Grundwasserspiegels geführt, so die LUBW.

Normalerweise erholen sich die Pegel erst im Winter, das Besondere in diesem Jahr ist der Anstieg des Grundwassers in den Sommermonaten. "Eine Jahreszeit, in der es normalerweise mit den Wasserständen nur abwärts geht", so Michel Wingering von der Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe (LUBW), Fachreferat Grundwasser.

Überdurchschnittliche Regenfälle, geringe Verdunstung

Seit 20 Jahren habe es im Sommer keine so hohen Grundwasseranstiege mehr gegeben. Verantwortlich sind vor allem die überdurchschnittlichen Regenfälle seit April und die geringere Verdunstung durch weniger Hitze. 90 Prozent der Messstellen, unter anderem in Ettlingen, Forst, Bruchsal (alle Kreis Karlsruhe) und Iffezheim (Kreis Rastatt) haben aktuell höhere Pegel als im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit.

Grundwasser erholt sich langsam

Noch im Mai hatten die Experten erklärt, die Grundwasserstände im Land bewegen sich weiter auf unterdurchschnittlichem Niveau - auch im vergangenen Winter hatte es zunächst wieder an Niederschlägen gefehlt. Mit den Regenfällen der vergangenen Monate habe man jetzt Anfang August eine Reserve für den Spätsommer und den oft trockenen Herbst, so Michel Wingering von der LUBW.