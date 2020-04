Für die Region zwischen Rastatt, Pforzheim und Bruchsal gilt erhöhte Waldbrandgefahr. Nach Einschätzung des deutschen Wetterdienstes liegt der Waldbrandgefahrenindex auf der zweithöchsten Stufe.

Die Warnung kommt mittlerweile fast jedes Frühjahr: erhöhte Waldbrandgefahr. Altes Laub und Reisig aus dem vergangenen Jahr sind abgetrocknet, gleichzeitig fehlt das neue Grün noch. Allein deshalb kommt es immer wieder zu kleineren Bränden, wie zuletzt beispielsweise in Rheinstetten oder Sulzfeld (Kreis Karlsruhe).

Rheinebene anfälliger für Trockenheit

Generell ist die trockene Rheinebene mit ihren sandigen Böden eher betroffen, als mittlere und höhere Lagen. Neben dem generellen Verbot von offenem Feuer sollten auch keine Zigarettenkippen weggeworfen werden, bittet das Forstamt in Rastatt.

Viele Menschen im Wald unterwegs

Auch das Karlsruher Forstamt bittet um Vorsicht. Laut Forstamtsleiter beobachteten die Stadtmitarbeiter in der aktuellen Corona-Krise so viele Menschen wie schon lange nicht mehr in den Wäldern. Die Stadt betont, dass es auch hier aktuell ein Rauch-Verbot in den Wäldern gibt.