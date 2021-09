In Karlsruhe haben bisher etwa 97.000 Menschen die Briefwahl für die Bundestagswahl am 26.September beantragt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Nach Hochrechnungen des Wahlamtes könnten es am Ende mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürger sein, die per Brief ihre Stimme abgeben wollen. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es etwa halb so viele, nämlich 55.000.