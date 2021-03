Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Rastatt lag am Donnerstagabend bei 328,5, ein neuer Höchstwert in der Corona-Pandemie. In der Stadt ist unklar, wie es zu den hohen Werten kommen konnte.

Allein am Donnerstag wurden in Rastatt 42 Neuinfektionen registriert. Die Suche nach den Gründen läuft auf Hochtouren, Oberbürgermeister Hans-Jürgen Pütsch (CDU) sprach von einem "diffusen Infektionsgeschen":

"Ich werde alles daran setzen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger bereit sind, sich testen zu lassen." Hans-Jürgen Pütsch (CDU), Oberbürgermeister von Rastatt

Der Oberbürgermeister will einen Brief an die Bürgerinnen und Bürger von Rastatt schreiben. Darin fordert er von allen, die geltenden Regeln zu befolgen und sich auf Corona testen zu lassen. Das Testzentrum in der Rastatter Reithalle habe genügend Kapazitäten, betonte Pütsch.

Spannungen zwischen Stadt Rastatt und dem Landkreis

Zudem ist die Stimmung zwischen dem zuständigen Gesundheitsamt im Landkreis Rastatt und der Stadtverwaltung derzeit angespannt. Den Stein ins Rollen brachte ein Antrag der Rastatter SPD-Fraktion, die darauf drängte, das Thema Corona am Montag als eigenen Tagesordnungspunkt in die Gemeinderatssitzung aufzunehmen. Angesichts der extrem hohen Zahlen müsse in der Stadt etwas falsch laufen oder es werde etwas verpasst, so ein Sprecher der Fraktion gegenüber dem SWR.

Gerüchte, nach denen ein größerer Ansteckungsherd im Mercedes-Werk in Rastatt Ursache für den hohen Inzidenzwert sei, wies Oberbürgermeister Pütsch zurück.

Allgemeinverfügung: Maskenplicht in Innenstadt und Kitas

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Freitagnachmittag für das Stadtgebiet Allgemeinverfügungen zur Maskenpflicht erlassen. Demnach müssen in ausgewählten Fußgängerbereichen des Stadtgebiets und in Kindertagesstätten Masken getragen werden. Die Verfügung tritt am Samstag in Kraft.