Das Interesse an der Briefwahl ist in Karlsruhe weiterhin hoch. Vor der OB-Wahl am Sonntag haben bereits über 68.000 Menschen einen Antrag zur Briefwahl gestellt.

Rund zwei drittel der Stimmen für die OB-Wahl in Karlsruhe könnten am Ende von Briefwählern stammen, so das Briefwahlbüro in Karlsruhe. Beim Wahlamt hat man sich darauf vorbereiten und für Sonntag die Helferanzahl zum Auszählen der Briefwahlstimmen aufgestockt. Noch bis Dienstag können die Leute online ihren Antrag zur Briefwahl stellen. Danach ist dies nur noch vor Ort im Briefwahlbüro möglich. SWR Reporter Tobias Zapp über die Briefwahl in Karlsruhe Auszählung der Stimmen könnte länger dauern Wegen der großen Menge an Briefwahlstimmen wird damit gerechnet, dass die Auszählung der Stimmen etwas länger dauern könnte als üblich.