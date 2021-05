Es war die reine Verzweiflung, die gestern in Freudenstadt hunderte von Hoteliers und Gastronomen aus dem Schwarzwald auf die Straße getrieben hat. In der Summe fast ein Jahr sind ihre Betreibe dicht - die Reserven längst aufgezehrt - viele bangen um ihre Existenz. Doch jetzt gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Landesregierung hat Richtung Pfingsten Öffnungen in Aussicht gestellt - zumindest in Regionen mit Inzidenzwerten unter 100. Wie groß die Hoffnungen und Erwartungen in der Region sind, das wollte Peter Lauber von einigen Betroffenen erfahren.