Karlsruhe: Darauf freuen sich die Menschen im neuen Jahr

Das Jahr 2021 geht zu Ende und das neue Jahr steht vor der Tür. In der Karlsruher Fußgängerzone wünschen sich die Menschen für 2022 vor allem eines: Das ganz normale Leben.

"Bitte kein Corona mehr im nächsten Jahr!" Das ist wohl die am häufigsten genannte Antwort auf die Frage, was sich die Menschen in der Kaiserstraße in Karlsruhe für das Jahr 2022 wünschen. Dass dieser Wunsch wohl noch nicht so bald in Erfüllung gehen wird, ist allen bewusst.

Darauf freuen sich die Menschen in Karlsruhe 2022

Gerade weil noch kein Ende der Corona-Pandemie in Sicht ist, ist die Sehnsucht nach ganz viel Normalität groß: Herumliegende Konzertkarten wollen endlich eingelöst werden, der nächste Urlaub mit dem Wohnmobil soll endlich wieder sicher planbar sein und große Feste sollen bitte bald wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Ein Passant trifft es auf den Punkt: Das Leben soll wieder Fahrt aufnehmen. Ganz ohne schlechtes Gewissen.

"Wir freuen uns, wenn wir endlich wieder auf Veranstaltungen tanzen können. Das ist unser gemeinsames Hobby."

Weniger Hass und mehr Verständnis füreinander

Außerdem freuen sich die Menschen auf viel Zeit mit Familie und Freunden und vielleicht mal wieder einen Urlaub, wenn es denn möglich trotz Corona. Aber bei all den Wünschen schwingen auch Hoffnungen auf ein besseres Miteinander in der Gesellschaft mit. Christine aus Karlsruhe hofft, dass die Menschen sich im neuen Jahr wieder mit mehr Verständnis und weniger Hass begegnen. Ihr Highlight im Jahr 2022: Die Rente.