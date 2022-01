Feuer zerstört historischen Gutshof in Philippsburg

Ein unbewohnter Scheunenhof in Philippsburg im Landkreis Karlsruhe ist von einem Feuer zerstört worden. Die Löscharbeiten dauern noch bis in die Abendstunden.

Am frühen Freitagmorgen gegen 4:15 Uhr geriet auf der Rheinschanzinsel in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) auf einem unbewohnten Scheunenhof aus noch ungeklärter Ursache eine Scheune, in der Strohballen lagerten, in Brand. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Ein Autofahrer hatte die Einsatzkräfte alarmiert.

Der Gutshof ist denkmalgeschützt und befindet sich in der Nähe des ehemaligen Atomkraftwerks Philippsburg. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen.

Gebäude steht komplett in Flammen

Laut Feuerwehr gibt es keine Verletzten. Das etwa 50 mal 15 Meter große Gebäude stand komplett in Flammen. Die Rauchentwicklung stellte laut Feuerwehr keine Gefahr für die umliegende Bevölkerung dar.

"Die Scheune ist nicht mehr zu retten."

Löscharbeiten sind erschwert

Die Löscharbeiten vor Ort waren schwierig, so Pressesprecher Bimmler vom Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe. Das Löschwasser musste über weite Strecken transportiert werden. So musste unter anderem eine Wasserleitung vom ehemaligen Atomkraftwerk Philippsburg zum Einsatzort gelegt werden. Zudem teilte die Polizei mit, die Feuerwehr müsse jeden Strohballen einzeln auseinanderziehen, um das Feuer zu löschen. Der Dachstuhl der Scheune stürzte im Laufe der Löscharbeiten ein.

Feuer auf historischem Hof: Mehr als 100 Einsatzkräfte sind in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) vor Ort, um den Brand zu löschen. Fabian Geier / Einsatz-Report24

Auch die Werksfeuerwehr unterstützte den Einsatz. Seit dem Mittag ist das Feuer weitgehend gelöscht, so der Einsatzleiter. Einzelne Glutnester beschäftigten die Feuerwehr jedoch noch bis in den Abend. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150.000 Euro.