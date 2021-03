In Stutensee haben Unbekannte ein Auto im Wert von etwa 100.000 Euro gestohlen. Laut Polizei wurde der SUV mit sogenanntem Keyless-Go-System vermutlich am frühen Montagmorgen von einem öffentlichen Parkplatz entwendet. Ein weiteres Auto mit dem gleichen Schlüsselsystem wurde ebenfalls gestohlen, konnte aber noch am selben Morgen an einer anderen Straße geparkt wiedergefunden werden. Die Polizei ließ das Fahrzeug abschleppen, um es genauer zu untersuchen.