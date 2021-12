Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe wird 30 Jahre alt

Die baden-württembergische Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) in Karlsruhe feiert ihren 30. Geburtstag. Sie misst zahlreiche Pegel an Flüssen, Bächen und Seen und berechnet Vorhersagen.

Die HVZ ist eine Einrichtung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und wurde nach dem Jahrhunderthochwasser an Rhein, Donau und Neckar 1990 gegründet. Damals führten starke Regenfälle zu großräumigen Überflutungen entlang von Donau und Neckar. Es gab aber kaum Vorwarnzeit und keine zentrale Ansprechstelle, die Auskunft über die zu erwartenden Wasserstände geben konnte, so die LUBW. Mitte Dezember 1991 wurde die Vorhersagezentrale schließlich offiziell eröffnet. Besonders viele Einsatztage der HVZ im Jahr 2021 Wenige Tage später hatte sie ihren ersten Einsatz bei einem Neckar-Hochwasser. Seither wurde die HVZ 74 Mal aktiviert. Hochwassereinsatz bedeutet, dass die HVZ rund um die Uhr im Drei-Schicht-Betrieb besetzt ist. Im zurückliegenden Jahr hat die Vorhersagezentrale laut LUBW besonders viele Einsatztage geleistet - wegen des vielen Regens verbunden mit Schneeschmelze im Januar sowie lokalen Starkregen-Ereignissen im Sommer. "Mit Hochwasser und Überflutungen haben wir in diesem Jahr die Folgen des Klimawandels dramatisch erfahren." Flutkatastrophe auch Thema in Glasgow Weltklimakonferenz: Es geht auch um die Zukunft des Ahrtals Die globale Erwärmung führt schon heute zu Katastrophen, das haben die Menschen im Ahrtal im Juli auf erschreckende Weise erfahren. Im schottischen Glasgow hat am Sonntag die Weltklimakonferenz begonnen. Auch in Rheinland-Pfalz hofft man auf zählbare Ergebnisse. Umweltministerin Walker lobte die Arbeit der HVZ anlässlich des 30-jährigen Jubiläums. Sie liefere verlässliche Daten, damit man sich vorbereiten und schützen könne. "Ihre Vorhersagen sind zentral wichtig, um Menschenleben zu retten und unser Land vor hohen Schäden zu bewahren." Die HVZ überwachte zu Beginn 30 Pegel an Rhein, Neckar, Donau und Main mit einem automatisierten Datenabruf und berechnete Vorhersagen für drei Rheinpegel. Heute liefert die HVZ Daten von mehr als 300 Pegeln an Flüssen und Bächen, außerdem werden für rund 100 von ihnen Vorhersagen berechnet. Auch eine Vorhersage für den Bodensee wurde gemeinsam mit den Anrainerstaaten aufgebaut. Technischer Fortschritt optimiert Vorhersagen Seit dem Jahr 2014 berechnet die HVZ zusätzlich die Bandbreite der erwarteten Wasserstandsentwicklung auf Grundlage von Vorhersagen verschiedener Wetterdienste. Ende 2019 konnte der Vorhersage-Zeitraum von 7 auf 10 Tage erweitert werden. Neben Hochwasservorhersagen werden auch Vorhersagen für Niedrig- und Mittelwasser in Baden-Württemberg berechnet.