per Mail teilen

Nach dem verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird Kritik laut. Politiker greifen Ihresgleichen an und sprechen davon, es sei eine „Flutkatastrophe mit Ansage“ gewesen. „Öffentliche Stellen hätten zu spät reagiert“. Es liege ein „monumentales Systemversagen“ vor, sagt eine Wissenschaftlerin. Anlass für SWR Reporter Johannes Stier bei den Experten der Hochwasservorhersagezentrale HVZ in Karlsruhe nachzufragen.