Sieben Jahre wurde saniert, Kosten rund 40 Millionen Euro – der neue Rheinhochwasserdamm bei Rastatt soll bis zu 100 Jahre Schutz vor Hochwasser bieten.

Ein wichtiger Schritt für den Hochwasserschutz im Kreis Rastatt: Der verstärkte und erneuerte Rheindamm zwischen Steinmauern und Au am Rhein ist am Montag offiziell eingeweiht worden.

Ministerin Walker: Investitionen in Hochwasserschutz dringend nötig

"Hochwasserschutz ist heute wichtiger denn je", sagte Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) bei der Einweihung des Damms in Elchesheim-Illingen (Kreis Rastatt). Ereignisse wie die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal oder das Hochwasser im vergangenen Jahr in der Osthälfte des Landes hätten gezeigt, dass Investitionen in den Hochwasserschutz notwendig seien. Die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder lobte das Projekt.

Wir haben heute unser Ziel erreicht und für die nächsten Jahrzehnte einen zuverlässigen Hochwasserschutz für Leib und Leben sowie Hab und Gut der Menschen hier vor Ort hergestellt.

Die Sanierung des Hochwasserdamms am Rhein bei Rastatt hat sieben Jahre gedauert. SWR Andreas Fauth

Rheindamm im Kreis Rastatt wurde sieben Jahre lang saniert

Der Rheindamm wurde in den letzten sieben Jahren zwischen Steinmauern und Au am Rhein auf einer Länge von 13 Kilometern erneuert. Laut Umweltministerium wurde der Damm unter anderem durch flachere Böschungen deutlich verbreitert. Er sei zudem in zwei Abschnitten begradigt worden, um rund 3,6 Hektar Fläche in ein Überschwemmungsgebiet des Rheins zu integrieren.

Sieben Jahre lang wurde der Rheindamm im Kreis Rastatt erneuert. Regierungspräsidium Karlsruhe

Auch der rechte Murgdamm wurde auf einer Länge von einem Kilometer verstärkt. Die Maßnahmen sollen nach Angaben des Ministeriums "in den kommenden 80 bis 100 Jahren" einen Hochwasserschutz für die angrenzenden Kommunen bieten.

Hochwasserschutz: Kosten für Sanierung rund 40 Millionen Euro

Eine große Herausforderung für das Projekt lag darin, dass der Damm durch mehrere Naturschutzgebiete verläuft. Im Zuge des Projekts wurden laut Umweltministerium zahlreiche Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt. So seien beispielsweise Laichgewässer für Amphibien angelegt und die Alt-Murg in Steinmauern wieder naturnah umgestaltet worden.

Für den Landkreis Rastatt waren die Arbeiten am Rheinhochwasserdamm sowie am rechten Murgdamm eine wichtige Maßnahme, die behutsam für Mensch und Natur umgesetzt wurde.

Die Gesamtkosten des Projekts liegen offiziellen Angaben zufolge bei rund 40 Millionen Euro. Nach der Einweihung stehen noch Restarbeiten an. Erst wenn diese abgeschlossen sind, sollen die Dammbereiche für den Fußgänger und Radfahrer freigegeben werden.

Der Rheindamm wurde bei Elchesheim-Illingen (Kreis Rastatt) für den Schutz vor Hochwasser ertüchtigt. Regierungspräsidium Karlsruhe

Weiteres Puzzlestück für Hochwasserschutz am Oberrhein

Die Sanierung des Dammabschnitts zwischen Steinmauern und Au am Rhein war Teil des Gesamtprojektes "Hochwasserschutz am Oberrhein". Mit dem Abschluss ist laut BW-Umweltministerium die bauliche Verbindung zwischen dem 2014 fertiggestellten Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Murg in Rastatt und dem geplanten Hochwasserrückhalteraum Polder Bellenkopf/Rappenwört in Karlsruhe hergestellt.