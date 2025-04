per Mail teilen

Der Landkreis Karlsruhe und die vom Hochwasser betroffenen Gemeinden streiten seit Monaten mit dem Land um finanzielle Hilfen jenseits von Fördertöpfen. Die Ergebnisse der Förderkonferenzen liegen dem Land jetzt vor.

Seit Monaten streiten vom Hochwasser im vergangenen August betroffene Gemeinden mit dem Innenministerium um finanzielle Hilfen vom Land. Auch der Kreistag hatte sich mit der Bitte um Hilfe ans Land gewandt. Für Irritation sorgt vor allem, dass es nach den Unwettern im Mai und Juni 2024 im Rems-Murr-Kreis und den Landkreisen Göppingen und Ravensburg eben solche Hilfen gab.

Um die Dimensionen klarzumachen: Die Unwetter im Mai und Juni vergangenen Jahres in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen hinterließen laut Innenministerium einen Schaden von rund 600 Millionen Euro. Die Unwetter im nördlichen Landkreis Karlsruhe nach dem Hochwasser im August werden mit rund 125 Millionen Euro beziffert.

Wann kommen Landeshilfen für Städte und Kommunen in Betracht?

Die Gewährung von Landeshilfen kommt nach Angaben des Innenministeriums ab einem Schwellenwert von 100 Millionen Euro grundsätzlich in Betracht. Es gebe allerdings keinen Automatismus für finanzielle Hilfen. Genau hier liegt das Kernproblem in der Auseinandersetzung zwischen Landkreis, betroffenen Kommunen und dem Land.

Vom Hochwasser betroffene Kommunen im Kreis Karlsruhe fühlen sich im Stich gelassen

Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) und Bürgermeister Markus Rupp (SPD) von der besonders betroffenen Gemeinde Gondelsheim haben sich in mehreren Briefen an das baden-württembergische Innenministerium und zuletzt auch an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt mit der Bitte um Hilfe.

Andreas Nehse schafft nach dem Hochwasser den Müll aus seiner Garage in Gondelsheim. SWR

Ihr Argument: Natürlich sei der Landkreis Karlsruhe nicht im selben Maße von den Unwettern getroffen worden wie die Landkreise in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen. Und es seien auch nicht so viele Kommunen betroffen wie dort. Das sei allerdings genau das Problem: Die finanzielle Last der Schäden verteile sich auf viel weniger Schultern. Und diese Last könne eine Gemeinde wie Gondelsheim nicht alleine stemmen.

Kreistag fordert Unterstützung vom Land und bundesweite Pflichtversicherung

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung im November die Landesregierung einstimmig aufgefordert, die vom Starkregen betroffenen Gemeinden im Raum Bretten-Bruchsal mit Landeshilfen zu unterstützen. Das Land solle außerdem seine Regelungen so überarbeiten, dass im Schadensfall klar feststehe, ob und welche Hilfe gewährt wird.

In Heidelsheim bei Bruchsal wird nach dem Hochwasser aufgeräumt. SWR

Darüber hinaus unterstütze der Kreistag die Forderung, eine bundesweite Pflichtversicherung gegen Elementarschäden wie Hochwasser und Starkregen einzuführen.

Innenministerium: deutlicher Unterschied zu den Unwettern im Mai und Juni

Die Gewährung von Landeshilfen nach den Richtlinien des Innenministeriums komme nur "nach einem außergewöhnlichen, unvorhergesehenen, großräumigen und zeitgleich ausgelösten Ereignis mit einer Vielzahl stark Betroffener und bei einer erheblichen Schadenssumme in Betracht, dessen Bewältigung die Leistungsfähigkeit der örtlichen Ebene deutlich überschreitet", so das Ministerium gegenüber dem SWR. Für ein regionales Unwettergeschehen wie in Bruchsal und Gondelsheim gelte das nicht.

Es ist nicht so, dass Gondelsheim keine Unterstützung seitens des Landes erfährt.

Zweifellos seien Bruchsal und Gondelsheim von den Unwettern schwer getroffen worden. Zu den Unwettern in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen mit einer Schadenssumme von rund 600 Millionen Euro und mit massiven Schäden an der Verkehrsinfrastruktur einschließlich des Schienenverkehrs bestehe aber ein deutlicher Unterschied. Hier hatte das Land Hilfen in Höhe von 25 Millionen Euro gewährt.

Im Kern geht es um die Frage: Was ist den Gemeinden zumutbar?

Laut Innenministerium ist es nicht so, dass Gondelsheim keine Unterstützung seitens des Landes erfährt. Alle in Betracht kommenden regulären Förderprogramme würden darauf überprüft, ob einzelne Maßnahmen zu Gunsten der Gemeinde priorisiert oder anderweitig vorgezogen werden könnten. Solche Förderprogramme sind beispielsweise die Städtebauförderung, das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum oder die Schulbauförderung.

Hochwasserchaos mit schwimmenden Autos in Gondelsheim. SWR Markus Bender (swr.de)

Nach Angaben von Bürgermeister Markus Rupp sind in Gondelsheim durch das Hochwasser Schäden von gut fünf Millionen Euro entstanden. 2,5 Millionen Euro davon sind nach Einschätzung der Gemeinde nicht durch Förderprogramme abgedeckt. Dies sei für den Haushalt der Gemeinde nicht leistbar.

Es ist schon frustrierend, als Bittsteller durch's Land zu ziehen.

Zur Einordnung: Gondelsheim hat einen Ergebnishaushalt in Höhe von zehn Millionen Euro. Mit den Hochwasserschäden werde es irgendwann schwierig, den Haushalt noch genehmigt zu bekommen, so Rupp. Er hat inzwischen eine Unterschriftenaktion gestartet mit dem Ziel, doch noch Landeshilfen zu erhalten. Man müsse sich halt immer wieder was einfallen lassen.

Auch Bruchsal wünscht sich Hochwasserhilfen vom Land

Bruchsal wurde vom Hochwasser im August ebenfalls schwer getroffen, hat aber im Vergleich zu einer kleinen Gemeinde wie Gondelsheim einen größeren Haushalt: Volumen rund 170 Millionen Euro. Nichtsdestotrotz wünscht sich Oberbürgermeistern Cornelia Petzold-Schick mehr Unterstützung vom Land.

Wir fühlen uns da vom Land nicht gesehen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte Mitte Dezember Förderkonferenzen zu den Schäden in Bruchsal und Gondelsheim ausgerichtet. Das Problem sei, so Oberbürgermeisterin Petzold-Schick (Grüne), dass Förderprogramme oft überzeichnet seien und immer einen Eigenanteil beinhalten.

Außerdem räume man dann aufgrund der Schäden Fördertöpfe leer, aus denen andere Kommunen ebenfalls Geld bräuchten. Das sei nicht fair. Darum benötige man vom Land Hilfen jenseits solcher Förderprogramme.

Nach dem Hochwasser bleibt der Schlamm in Häusern und Straßen. SWR

Nach Angaben von Landrat Schnaudigel liegen die Ergebnisse der Förderkonferenzen zu Bruchsal und Gondelsheim dem Land jetzt vor. Er gehe davon aus, dass das Land diese Ergebnisse zur Kenntnis nehme.

Wenn die Förderkonferenzen dazu führen, dass ein großer Eigenanteil bei der Gemeinde bleibt, wäre ich schon enttäuscht über die Haltung des Landes.

Ob das Land bei seiner Entscheidung bleibt, keine über Förderprogramme hinausgehenden Hilfen zu leisten, ist unklar.