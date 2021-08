Die Hochwasserlage auf dem Rhein entspannt sich allmählich. Nach Angaben der Hochwasser-Vorhersagezentrale (HVZ) in Karlsruhe sinken die Pegel mittlerweile. Der Höchststand wurde am Samstagabend mit 8,65 Meter am Pegel Maxau erreicht. Das entspreche etwa einem Hochwasser, wie es alle zehn Jahre vorkomme, so die HVZ. Die Schifffahrt auf dem Rhein bleibt weiter gesperrt. Das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein erwartet, dass der Schiffsverkehr im Laufe der kommenden Woche wieder möglich ist. Die Rhein zwischen Iffezheim und Germersheim ist seit vergangenem Mittwoch gesperrt, am Donnerstag wurde die Sperrung bis Mannheim erweitert.