Der Schiffsverkehr auf dem Rhein zwischen Iffezheim (Kreis Rastatt) und Germersheim wird vom Hochwasser weiter ausgebremst. Regen und Tauwetter lassen den Wasserstand nur zentimeterweise sinken.

Am frühen Sonntag hatte der Rhein mit 8,51 Meter seinen Höchststand am Pegel Maxau erreicht - gut 24 Stunden nachdem dort die für den Schiffsverkehr kritische Marke von 7,50 Meter gemessen worden war. Im Karlsruher Güter- und Ölhafen liegen derzeit rund 20 Schiffe fest, die auf ihre Weiterfahrt warten. An der Schleuse Iffezheim gibt es keine Schiffstaus, nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes haben die meisten Schiffer rechtzeitig Häfen ansteuern können.

Vermehrt Treibholz im Hafen

Im Karlsruher Rheinhafen hat sich auch eine größere Menge Treibholz angesammelt. Das Treibgut muss beseitigt werden, um Schäden beispielsweise an Schiffsschrauben zu vermeiden. Das Treibgut wurde von den Nebenflüssen in den Rhein geschwemmt. Nach Prognose der Hochwasservorhersage (HVZ) in Karlsruhe wird der Pegel bei Maxau voraussichtlich am Freitag oder Samstag wieder unter die 7,50 Meter-Marke sinken. Der Rhein könnte damit wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden.

Entspannung an den Nebenflüssen

An den Nebenflüssen des Rheins wie Murg, Oos, Pfinz oder Alb hat sich die Hochwassersituation laut HVZ wieder deutlich entspannt. Dor liegen die Pegel wieder unter den kritischen Marken. Die Wasserstände dort könnten wegen der Schneeschmelze und des Regens lokal vorübergehend wieder leicht ansteigen, Höchstmarken wie am Wochenende werden von den Hochwasserexperten aber nicht erwartet.