Hochschule Karlsruhe - Projekt für mehr Sicherheit im Radverkehr

per Mail teilen

Die Hochschule Karlsruhe beteiligt sich an einem Modellprojekt zur Verbesserung der Sicherheit im Radverkehr. Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg steht das Thema Überholabstände im Mittelpunkt. Ziel ist es, enge Überholmanöver zwischen Kraftfahrzeugen und Radfahrern zu verhindern. Dazu sollen verschiedene Konzepte entwickelt und umgesetzt werden. Die Ergebnisse will man im Anschluss auswerten und daraus einen Leitfaden für Kommunen entwickeln, um die Verkehrssicherheit für Radfahrer zu erhöhen. Laut Hochschule Karlsruhe könnten zum Beispiel Überholverbotsschilder eine Lösung sein. Als potenzielle Partnerstadt für das Projekt steht unter anderem Baden-Baden zur Auswahl.