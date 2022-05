Hochschule feiert 50 Jahre Informatik

Das Fachgebiet Informatik feiert heute sein 50-jähriges Bestehen an der Hochschule Karlsruhe. Coronabedingt findet die Veranstaltung allerdings mit fast einem Jahr Verspätung statt. Der erste IT-gestützte Terminplan der Fußball-Bundesliga oder die automatisierte Gepäckabfertigung am Frankfurter Flughafen, nur zwei der frühen Projekte, an denen Mitarbeiter der Hochschule Karlsruhe maßgeblich beteiligt waren. Zum Wintersemester 1971/72 startete der neue Studiengang Informatik an der damaligen Fachhochschule Karlsruhe. Heute zählt die Informatik nach Angaben der Hochschule zu den am stärksten nachgefragten Studiengängen. Zu dem Festakt in der Karlsruher Südstadt werden 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft erwartet, darunter auch ehemalige Studierende aus den vergangenen fünf Jahrzehnten.