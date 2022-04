Zuletzt hielt sich der Spargel noch etwas zurück - zu kalt war es für die weißen Stangen. Geerntet wurde bislang meist noch auf beheizten Feldern. Doch das ändert sich nun.

Seit knapp einem Monat gibt es Spargel in Baden-Württemberg. Aber so richtig losgegangen ist die Saison nur auf beheizten Äckern. Also eher etwas für eingeschworene Liebhaber mit dem entsprechenden Geldbeutel. So langsam wird es nach den Wetter-Kapriolen der vergangenen Tage doch wärmer, und das bedeutet: jetzt geht die Saison richtig los.

Bis zu 1.000 Kilo Spargel am Tag

Sie sind wieder unterwegs, die Erntehelfer auf den Spargeläckern von Ottmar Böser in Bruchsal. 70 Helferinnen und Helfer aus Rumänien, Polen und Kroatien hat er dieses Jahr und die haben schon ordentlich zu tun. 700 bis 1.000 Kilo ernten sie im Moment pro Tag. Ein guter Spargelstecher schafft allein 50 bis 70 Kilo am Tag.

Schlechtes Wetter, schüchterner Spargel

Die Witterung hat es mit dem "weißen Gold" bislang nicht besonders gut gemeint. Spargelbauer Böser freut sich, dass es jetzt pünktlich zu Ostern richtig losgehen kann. Beim Sturm und Regen der vergangenen Tage, mussten die Helfer aber erst einmal drinnen in der Halle arbeiten. Das bedeutet: Spargel putzen und sortieren, was sie Tags zuvor selbst geerntet haben.

Verteilzentrale bei der OGA in Bruchsal

In Baden werden rund 5.000 Tonnen Frühlingsspargel angebaut und geerntet. Das landet bei der Obst- und Gemüse-Vertriebsgenossenschaft Nordbaden (OGA) in Bruchsal. Von dort wird sie dann im ganzen Land verteilt. Die Saison ist zwar noch jung, aber OGA-Chef Hans Lehar ist ganz zuversichtlich:

"Die Frostnächte zuletzt haben der Spargelwurzel grundsätzlich gut getan und verstärken später den 'Treibhauseffekt'. Aktuell haben wir optimale Wachstumsbedingungen."

Was Lehar und den Spargelerzeugern in Baden allerdings Sorgen bereitet, das ist der Krieg in der Ukraine. Der hat nämlich ganz konkrete Auswirkungen auch auf den badischen Spargel. Die explodierenden Energiepreise machen allen zu schaffen und am Ende wird das dann zu Preissteigerungen führen, die der Kunde tragen muss, so Lehar. Bei der OGA im Hofladen gibt es aktuell allerdings auch schon den ersten Spargel für unter zehn Euro. Aktionsware als Zeichen.

Böser und seine Kollegen sind noch nicht ganz soweit. Erstmal muss die Ernte richtig auf Touren kommen, sagt der Landwirt. Der Bruchsaler Bauer freut sich jedenfalls genau wie seine Kunden auf die Saison und er isst sie nach all den Jahren immer noch selber gerne, am liebsten jeden Tag.