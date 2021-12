Straßenbahnen verabschieden sich mit Korso durch Karlsruher Innenstadt

per Mail teilen

Mit einem feierlichen Korso durch die Fußgängerzone hat sich der Straßenbahnverkehr am Sonntag nach 144 Jahren aus der Karlsruher Kaiserstraße verabschiedet. Seit der Eröffnung am Samstag fahren die Bahnen durch den Tunnel der Kombilösung.

Mit Eröffnung des Stadtbahntunnels der Kombilösung am Samstag fahren seit Sonntagfrüh keine Straßen- und Stadtbahnen mehr durch die Fußgängerzone in Karlsruhe. Der oberirdische Gleisbetrieb zwischen dem Kronenplatz und dem Europaplatz war am 21. Januar 1877 mit der ersten Pferdebahn zwischen Gottesauer Platz und Mühlburger Tor aufgenommen worden.

Keine Fahrgäste wegen Corona

Zwischen 12 und 14:30 Uhr fuhren sechs historische Straßenbahnen aus den 1930er bis 1990er Jahren alle 15 Minuten auf einer Sonderlinie durch das Karlsruher Zentrum. Ab 14 Uhr sammelten sich nach und nach alle Fahrzeuge am Konzerthaus und fuhren von dort im Korso durch die Kaiserstraße. Wegen der aktuellen Corona-Situation konnten in den historischen Bahnen am Sonntag keine Fahrgäste mitfahren. Hunderte Schaulustige hatten sich entlang der Strecke eingefunden.

Eröffnung der Kombilösung zum Fahrplanwechsel

Die Eröffnung des Straßenbahntunnels unter dem Karlsruher Stadtzentrum hatte am Samstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher angelockt. Nach der offiziellen Einweihung am Vormittag, wurden zeitgleich um 14 Uhr alle Haltestellen für die Öffentlichkeit freigegeben.

Künftig werden auf den Stadtbahnlinien im Tunnel nur noch neuere barrierefreie Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Gleichzeitig bietet der KVV zwei neue digitale Tarife an, die nur mit der Handyapp kvv.regiomove zu buchen sind und eine Homezone sowie einen Luftlinientarif beinhalten. Der myshuttle-Service wird ausgeweitet. Der KVV rät seinen Kunden vor der ersten Fahrt ab dem 12. Dezember die elektronische Fahrplanauskunft auf www.kvv.de zu nutzen.

Mit der Fertigstellung des Stadtbahntunnels geht ein Jahrhundertprojekt zu Ende. Seit zwölf Jahren wurde an der Kombilösung gebaut. Die Stadt war jahrelang durch ihre Baustellen und Umleitungen geprägt. Der zweite Teil der Kombilösung, der Autotunnel unter der Kriegsstraße, wird allerdings erst im Frühjahr 2022 fertig.