Zahlreiche Organisationen und Vereine in der Region sammeln Sachspenden und Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Ein Überblick, wo Hilfe gebraucht wird.

Pforzheim

Sammelaktion auf dem Pforzheimer Messplatz

Die Caritas Pforzheim hat gemeinsam mit einem ukrainischen Tanzweltmeisterpaar aus Pforzheim eine groß angelegte Spendenaktion auf die Beine gestellt. Auch Unternehmen aus dem Enzkreis beteiligen sich und stellen Transportfahrzeuge zur Verfügung, um die Spenden an die ukrainische Grenze zu befördern. Die Caritas Pforzheim steht in Kontakt mit der Caritas International, dem Malteser Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz.

Was wird benötigt?

Hauptsächlich Lebensmittel die nicht verderblich sind. Nudeln, Reis, Konserven, Zucker, Mehl und Süßigkeiten. Aber auch Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Papierhandtücher, Windeln und Babyöl.

Die Waren können wochentags von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Messplatz Pforzheim abgegeben werden. Die Sammelaktion beginnt am Donnerstag, dem 03.03.2022.

Hilfsdienst für Notleidende e.V. Pforzheim

Seit vielen Jahren ist der Verein Hilfsdienst für Notleidende aus Pforzheim in Osteuropa aktiv und hilft auch Menschen in der Ukraine. Ein Spendenkonto, um Bedürftige in der Ukraine mit Lebensmitteln zu versorgen, ist auf der Homepage einsehbar.

Stadt Pforzheim

Laut einer Pressemitteilung will die Stadt Pforzheim zeitnah über Hilfsmöglichkeiten und Anlaufstellen für Betroffene informieren.

Karlsruhe

Sachspenden abgeben bei der Spedition Skripnik

Die Familie Skripnik stellt insgesamt 11 Lkws aus ihrer Speditionsfirma zur Verfügung, um Hilfsgüter und Sachspenden in die Ukraine zu bringen. Normalerweise sind sie im Palettenhandel rund um die Gegend in Lviv tätig. Laut Mitorganisator Richard Wagner besteht derzeit Kontakt zu drei Krankenhäusern in Lviv, die auf Hilfsgüter angewiesen sind. Die Homepage der Spendenaktion wird täglich aktualisiert.

Was wird benötigt?

Grundnahrungsmittel und Hilfsgüter wie Medizin wird gerade dringend gebraucht, Kleiderspenden nicht mehr. Eine Packliste wird auf der Homepage von der Familie Skripnik bereitgestellt. Spenden in Form von Paketen werden von 8 bis 18 Uhr auf dem Hof der Firma entgegengenommen. Jedes Paket muss gut verpackt und auf Englisch beschriftet sein.

Stadt Karlsruhe

Die Flüchtlingshilfe Karlsruhe, der Verein Ukrainer in Karlsruhe und die Stadt, stehen in einem engen Austausch über die aktuelle Situation. Gebraucht werden Wohnmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge. Wer eine Wohnung zur Verfügung stellen kann, soll sich an die Flüchtlingshilfe Karlsruhe wenden. Nicht benötigt werden zum aktuellen Zeitpunkt Sach- oder Geldspenden. Die Stadt Karlsruhe hat eine eigene E-Mail Adresse für Hilfsangebote und Spendenmöglichkeiten eingerichtet.

Deutsches Rotes Kreuz Karlsruhe

Laut dem DRK Kreisgeschäftsführer in Karlsruhe, Jörg Biermann, stehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Startlöchern. Der DRK Bundesverband in Berlin hat jedoch von Spendensammlungen abgeraten, da die Situation an der Grenze zur Ukraine noch unübersichtlich sei. Der DRK Karlsruhe informiert weiterhin über seine Website, wo Hilfe gebraucht wird.

Stadt Bruchsal

Die Stadt Bruchsal bietet ein Formular auf ihrer Homepage an, in dem Eigentümer ihre Wohnungen für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen können. Auch Informationen zu Sachspenden oder Geldspenden werden auf der Seite gezeigt.

Rastatt

Auch in Rastatt werden Wohnungen für Menschen aus der Ukraine benötigt, teilt das Landratsamt Rastatt mit. Vermieter, die eine Wohnung zur Verfügung stellen wollen, können sich direkt an das Landratsamt Rastatt wenden. Hierfür wurde eine eigene E-Mail Adresse eingerichtet.

Baden-Baden

Privatpersonen, die vorübergehend Wohnraum zur Verfügung stellen können, können dies der Stadtverwaltung Baden-Baden mitteilen. Auch hier wurde eine Übersichtsseite mit einer E-Mail Adresse für Wohnungsangebote, Sachspenden und Dolmetscher Angebote eingerichtet. Auch ein Spendenkonto hat die Stadt Baden-Baden auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellt.

Diakonie Baden

Die Diakonie Katastrophenhilfe ruft zu Spenden auf, damit betroffene Menschen Unterstützung vor Ort erhalten können.

