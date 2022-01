In Pforzheim ist am Donnerstagnachmittag ein Kompetenzzentrum für Präzisionstechnik eingeweiht worden. Das Zentrum soll Anlaufstelle für Unternehmer, Handwerker und Wissenschaftler, sowie Gründerzentrum und Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie sein. So können beispielsweise Existenzgründer, aber auch bestehende Unternehmen für die Entwicklung neuer Hightech-Produkte Büros, Werkstätten und Labore nutzen. So will die Stadt Pforzheim ihre Position als wichtiger Standorte für die Präzisionstechnik stärken.