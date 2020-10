Herzenssache Natur: Ehrenamtliche pflegen Trockenmauern in Bühlertal

Im Rahmen der "Herzenssache Natur" können Freiwillige sich für den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord an Natur- und Landschaftspflegeprojekten beteiligen. So werden beispielsweise Wiesen gepflegt oder wie in Bühlertal Trockenmauern gepflegt.