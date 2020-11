Aus dem ehemaligen Rossstall in Forbach-Herrenwies (Kreis Rastatt) soll ein Nationalparkhaus werden. Dafür wurde jetzt die Baufreigabe erteilt. Das zukünftige Nationalparkhaus soll eine Ergänzung zum ebenfalls gerade entstehenden Nationalparkzentrum am Ruhestein sein. Auf etwa 270 Quadratmetern soll auf zwei Stockwerken Platz für Ausstellungen und Seminare sein. In einer Dauerausstellung soll der Fokus auf dem menschlichen Einfluss auf die Natur im Schwarzwald liegen. Das Nationalparkhaus in Herrenwies soll barrierefrei zugänglich sein, durch erneuerbare Energieträger versorgt werden und Ladesäulen für E-Autos und -Bikes bieten. Das Land Baden-Württemberg investiert 1,75 Millionen Euro. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Frühjahr 2021 beginnen.