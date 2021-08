Ein herrenloser Koffer hat am Vormittag an der Straßenbahnhaltestelle Auer Straße in Karlsruher-Durlach für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Fundort wurde großräumig abgesperrt, was auch den Auto- und Bahnverkehr betraf. Spezialisten untersuchten den Koffer mit einem Röntgengerät und fanden nach Polizeiangaben lediglich einen Mixer. Gegen 10:30 wurde die Sperrung wieder aufgehoben.