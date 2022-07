Hermann-Hesse-Preis verliehen

In Calw sind am Samstagabend der türkische Schriftsteller Hakan Günday und seine Übersetzerin Sabine Adatepe mit dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet worden. In seinen Romanen beschäftigt sich Günday mit gesellschaftlichen Missständen, vor allem in der Türkei. Günday fordere mit seiner Arbeit das Publikum auf, an scheinbar festgeschriebenen Normen zu zweifeln, so die Jury. Günday betonte, es sei eine außerordentliche Ehre für ihn, ausgerechnet den Hermann-Hesse-Preis zu erhalten. Das Werk von Hesse habe ihm schon mehrmals Inspiration für das eigene Schreiben gebracht. Die Übersetzerin Adatepe dankte der Hermann-Hesse-Stiftung insbesondere dafür, dass der Preis auch für literarische Übersetzung verliehen wird. Das sei keine Selbstverständlichkeit. Die Ehrung wird alle zwei Jahre vergeben und zählt zu den renommiertesten deutschen Literaturpreisen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.