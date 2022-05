Hakan Günday bekommt Hermann-Hesse Preis

Der türkische Schriftsteller Hakan Günday und seine Übersetzerin Sabine Adatepe bekommen den diesjährigen Hermann-Hesse-Preis. Das hat die gleichnamige Stiftung in Calw bekanntgegeben. Laut Statuten werden Autoren und Übersetzer ausgezeichnet, deren Werk noch nicht die Anerkennung und Aufmerksamkeit erfahren haben, die sie nach Auffassung der Jury verdienen. Die Preisjury betonte, Günday frage nach dem Überleben von Individuen in einer schonungslosen Gesellschaft. Dabei erschaffe er mit Worten "Bilder, von denen man nicht die Augen verschließen kann". Der Übersetzerin Adatepe gelinge es, diese Eindringlichkeit ins Deutsche zu übertragen. Der Literaturpreis wird am 2. Juli vergeben. An diesem Tag wurde der Schriftsteller Hermann Hesse 1877 in Calw geboren. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.