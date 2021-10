Herbstsynode der Evangelischen Landeskirche Baden

Die Synode der Evangelischen Landeskirche in Baden trifft sich ab Montag zu ihrer viertägigen Herbsttagung in Bad Herrenalb (Kreis Calw). Auf dem Programm stehen Grundsatzentscheidungen und der Doppelhaushalt 2022/23. Corona und die weiter zurückgehende Zahl der Kirchenmitglieder machen der evangelischen Landeskirche in Baden zu schaffen. Weniger Mitglieder bedeuten weniger Einnahmen, deshalb muss noch stärker gespart werden. Zu den ohnehin bereits beschlossenen 20 Prozent Ausgabenkürzungen kommen noch einmal zehn Prozent an Haushaltsmitteln, die für Digitalisierung oder Gebäudesanierungen umgeschichtet werden sollen. Außerdem ein Thema der Synode: der Nachwuchsmangel bei Pfarrerinnen und Pfarrern wegen der anstehenden Pensionierungswelle.